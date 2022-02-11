Власти Болгарии вновь выступили против марша неонацистов

В ведущей политической партии Болгарии "Продолжаем перемены" (ПП) заявили о недопустимости проведения факельного шествия неонацистов, известного под названием "Луков марш". Осуждаемое официальной Софией мероприятие запланировано на вечер 12 февраля.

"Пошел 15-й год членства Болгарии в Евросоюзе, а мы все еще не избавились от позорных призраков прошлого, - говорится в декларации ПП. - Мы осуждаем любую попытку проведения акций, угрожающих социальному миру и достоинству граждан".

Позицию своих партнеров по правящей коалиции поддержала Болгарская социалистическая партия (БСП). "Нам давно осточертело каждый год вновь и вновь поднимать эту тему, каждый год вновь и вновь задаваться большими вопросами в отношении болгарской демократии, но каждый год каким-то непонятным образом проведение этого шествия разрешают, - заявил с парламентской трибуны депутат БСП Александр Симов. - Ненормально, что в 21-м веке в Болгарии мы становимся свидетелями подобных проявлений".

Шествие крайних правых призвано почтить память генерала времен Второй мировой войны Христо Лукова. Участники демонстрации считают его патриотом и идейным вдохновителем нации, но закрывают глаза на тесные связи генерала с Третьим рейхом и откровенно профашистские взгляды.

На протяжении 16 лет марш в честь Лукова раз в год блокировало центральные улицы Софии. В 2020 году городской администрации удалось добиться запрета на проведение шествия. Это, впрочем, не помешало участникам вопиющей акции устроить факельное бдение возле дома генерала, в котором он был ликвидирован в 1943 году.