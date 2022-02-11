Власти ДНР сообщили, что ВС Украины перебросили на Донбасс дивизион С-300

Представители украинской армии осуществили переброску дивизиона зенитных ракетных систем С-300 на Донбасс с целью подготовки наступления на регион. Об этом сообщил замначальника управления милиции ДНР Эдуард Басурин.

"На аэродром Краматорск для прикрытия командного пункта штаба операции объединенных сил "Сармат" из Одесской области переброшен и развернут зенитно-ракетный дивизион С-300", - заявил Басурин, чьи слова были опубликованы на канале милиции в Telegram.

Представитель ДНР добавил, что действия украинских военных свидетельствуют о подготовке к скорому наступлению.