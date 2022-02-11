Власти ФРГ заявили, что геополитическая ситуация может повлиять на запуск "Северного потока-2"

Процесс запуска газопровода "Северный поток-2" может зависеть от геополитической ситуации. Такое мнение выразил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

"Геополитическая ситуация всегда будет влиять на то, будет ли разрешение на эксплуатацию "Северного потока-2", - заявил Хабек, чьи слова приводит агентство РИА Новости.

Вице-канцлер добавил, что процесс сертификации "Северного потока-2" будет проходить в соответствии с европейским законодательством.

Газопровод был построен в начале сентября прошлого года. Россия ожидает одобрения регистрации газопровода со стороны Германии, чтобы начать его эксплуатацию.