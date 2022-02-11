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11.02.2022 09:53
Рубрика: Общество

Врач Гинзбург назвал главный продукт для легких в пандемию

Текст: Матвей Линник
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Томаты являются главным продуктом для здоровья легких в пандемию. Об этом заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Фото: iStock
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По его словам, этот овощ содержит антиоксиданты, необходимые для нормальной работы дыхательной системы.

"Чтобы поддерживать здоровье, в сутки нужно съедать хотя бы два помидора", - посоветовал он в эфире телеканала "Россия 1".

Еще один важных для легких продукт - это яйца. Они богаты белком, витаминами А, B, D и селеном.

Продукты, содержащие молочные и растительные жиры, способствуют восстановлению легких и обладают противовоспалительным действием, поэтому их также желательно включить в ежедневный рацион, заключил Гинзбург.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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