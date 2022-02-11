Вышел Android 13. Главное

Компания Google объявила о выходе первой версии Android 13. Она получила множество нововведений и улучшений. Ознакомиться с ней первыми смогут разработчики приложений.

В Android 13 основной акцент сделан на конфиденциальность и безопасность пользовательских данных. Так, новый инструмент работы с медиаконтентом позволит пользователям "делиться" с приложениями отдельными фото и видео, не предоставляя им доступа ко всей галерее. Эта опция появится позднее на всех устройствах под управлением Android 11 и выше.

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Кроме того, для каждого приложения можно будет установить языковые настройки, а обновления будут распространяться через Google Play, а не через системный раздел обновлений.

Еще одно нововведение затронет интерфейс Material You: оно позволит создавать динамически меняющиеся значки не только для фирменных приложений Google, но и для программ сторонних производителей. "Тематические значки" могут менять внешний вид в зависимости от темы оформления.

Фото: Google

Предварительные версии Android 13 для разработчиков будут выпущены в течение февраля и марта, а бета-тестирование стартует в апреле, пишет The Verge.