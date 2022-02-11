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Вышел трейлер фильма "Ужас в прериях" с "отмененной" Джиной Карано

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    11.02.2022, 14:14
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ The Daily Wire Фото: youtube.com/ The Daily Wire
Фото: youtube.com/ The Daily Wire

На YouTube опубликован дебютный тизер-трейлер мрачного вестерна "Ужас в прериях ".

Главную роль в картине исполнила Джина Карано, в прошлом году ставшая жертвой культуры отмены - из-за нескольких постов в социальных сетях она потеряла роль наемницы Кары Дюн во вселенной "Звездных войн".

Ее новый проект снят при поддержке консервативного издания The Daily Wire. Лента посвящена истории женщины, которая пытается защитить себя от безжалостной банды преступников, жаждущих мести. Премьера запланирована на лето 2022-го.

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