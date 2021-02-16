Новости

Звезда "Очень странных дел": Четвертый сезон будет самым страшным 17:25
Из-за скандала с Джиной Карано отменен выпуск игрушек по "Мандалорцу" 17:13
Вышел трейлер военного фильма Бекмамбетова "Девятаев" с Прилучным 16:47
Зак Снайдер покажет "правдивую" историю короля Артура 16:14
Студия Disney не отменяла трилогию "Звездных войн" Райана Джонсона 15:59

Джина Карано раскрыла подробности своего увольнения из "Мандалорца"

Новости
    16.02.2021, 17:47
Текст:   Богдан Бобров

Актриса Джина Карано сообщила новые подробности о своем увольнении из сериала "Мандалорец". Информация опубликована в блоге Бари Вайс - бывшей журналистки The New York Times и The Wall Street Journal.

Фото: kinopoisk.ru
Зак Снайдер покажет "правдивую" историю короля Артура

По заверениям артистки, ключевую роль в разрыве деловых отношений с Disney сыграла ее шутка про использование местоимений - студия подготовила для нее отдельный пресс-релиз с извинениями и настойчиво просила его использовать. Но Карано отказалась и публично попросила прощения своими словами, пояснив, что не хотела обидеть трансгендерных личностей, а хотела "привлечь внимание к злоупотреблениям со стороны бездумной толпы, заставляющей людей вставлять местоимения в свои биографии".

После этого Lucasfilm исключили ее из промо-кампании шоу и больше с ней не связывались. О своем увольнении Джина узнала, как и все остальные, из социальных сетей.

Недавно стало известно, что персонаж актрисы исчезнет не только из сериала "Мандалорец", но и с полок магазинов игрушек - компания Hasbro отменила выпуск новой серии фигурок Кары Дюн.

Новости

В России покажут 4K-версию "Вспомнить все" со Шварценеггером 15:50
Умерла Заслуженная артистка России Лариса Кичанова 13:31
"Душа" стала самым успешным фильмом Pixar и Disney в России 12:43
Съемки восьмой части серии "Миссия невыполнима" откладываются 12:25
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Актрису Эшли Джадд доставили в реанимацию после инцидента в Африке 12:10
Вышел трейлер спецэпизода-приквела "Ходячих мертвецов" про Нигана 11:53
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
СМИ: франшизу "Хищник" ждет "женский" перезапуск 11:42
Вышел новый трейлер фильма "Годзилла против Конга" 10:42
Злодей из "Ванды/Вижна" может стать врагом "Мстителей" вместо Таноса 15.02.2021
⧣ скандалы
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Приставы потребовали с Михаила Боярского три тысячи рублей 15.02.2021
Продажи музыки обвиненного в насилии Мэрилина Мэнсона выросли на 40% 15.02.2021
Джина Карано прокомментировала свое увольнение из "Мандалорца" 14.02.2021