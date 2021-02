Джина Карано раскрыла подробности своего увольнения из "Мандалорца"

Актриса Джина Карано сообщила новые подробности о своем увольнении из сериала "Мандалорец". Информация опубликована в блоге Бари Вайс - бывшей журналистки The New York Times и The Wall Street Journal.

По заверениям артистки, ключевую роль в разрыве деловых отношений с Disney сыграла ее шутка про использование местоимений - студия подготовила для нее отдельный пресс-релиз с извинениями и настойчиво просила его использовать. Но Карано отказалась и публично попросила прощения своими словами, пояснив, что не хотела обидеть трансгендерных личностей, а хотела "привлечь внимание к злоупотреблениям со стороны бездумной толпы, заставляющей людей вставлять местоимения в свои биографии".

После этого Lucasfilm исключили ее из промо-кампании шоу и больше с ней не связывались. О своем увольнении Джина узнала, как и все остальные, из социальных сетей.

Недавно стало известно, что персонаж актрисы исчезнет не только из сериала "Мандалорец", но и с полок магазинов игрушек - компания Hasbro отменила выпуск новой серии фигурок Кары Дюн.