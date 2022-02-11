YouTube поделился планами на 2022 год

"В прошлом году мы запустили специальный фонд - YouTube Shorts Fund, чтобы иметь возможность наградить наиболее креативных авторов за их истории, - рассказал он. Несмотря на то, что это был всего лишь первый шаг к популяризации данного формата, уже более 40% создателей историй получили первые деньги за свой контент. В ближайшие месяцы мы начнем тестировать и другие способы заработка на "Историях" - например, авторы получат возможность создавать брендированный контент, а также интегрируем функции для денежного поощрения от подписчиков, чтобы, как и в "Суперчатах", пользователи могли поблагодарить своего любимого блогера".

Компания планирует сосредоточиться на прямых эфирах, проводимых на площадке. "Мы планируем внедрить функцию совместных прямых эфиров, чтобы у блогеров появилась возможность вещать на более широкую аудиторию", - подчеркивает Мохан.

YouTube не останется в стороне и от такой популярной темы, как NFT. "Мы считаем, что новые технологии, такие как блокчейн и NFT, помогут авторам построить новые способы взаимодействия со своими подписчиками. Вместе они смогут зарабатывать деньги такими способами, которые ранее были невозможны. Например, поклонники смогут владеть видео и фотографиями. У NFT невероятное будущее", - считает Мохан.

"YouTube отслеживает изменения поведения потребителей и потому запускает новые проекты, - говорит Иван Самойленко, управляющий партнер агентства B&C Agency. - Компании нужно удерживать свою долю на рынке и успешно конкурировать с другими ресурсами. А это почти треть населения Земли, если рассматривать глобальную аудиторию ресурса. При этом видео-контент составляет почти 80% всего трафика - нужны ролики обучающего плана, развлекательные, музыкальные и т.д. Компания активно развивает эти возможности, все больше создавая инструментов для вовлеченности пользователей в видео. Вероятно, что это поможет YouTube удерживать лидирующие позиции в мире как основного источника получения информации и общения для подавляющего числа пользователей".

По мнению Кристины Петровой, основателя агентства PR Perfect, YouTube будет тяжело конкурировать с TikTok в формате коротких видео: "Пока платформа в России не ассоциируется с таким форматом, и не понятно, зачем им идти в эту историю. Вряд ли платформа сможет тягаться с TikTok, это потребует больших вложений, а эффект при этом до конца не ясен. К тому же тренды сегодня меняются слишком быстро".

Аналогичной позиции придерживается SMM-директор PR Partner Дамир Фейзуллов: "TikTok всегда будет лидером формата коротких видео, так как они были первыми, кто это придумал. Кроме того, в TikTok есть очень простой и понятный для всех пользователей видеоредактор, а YouTube этим похвастаться не может".

YouTube точно не превратится в TikTok, хотя и привлечет молодую аудиторию новыми возможностями для создания короткометражек, уверена Алена Воронина, digital-менеджер коммуникационного агентства "ЛАМПА". "В 2022 году YouTube может стать целой экосистемой, в которой можно будет не только смотреть видео, слушать песни, загружать свои ролики, а еще проводить совместные прямые эфиры, играть, покупать товары", - резюмирует она.