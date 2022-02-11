Зеленский ввел санкции против телеканала "Наш"

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении санкций в отношении оппозиционного телеканала "НАШ", передает ТАСС.

"Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 февраля 2022 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - гласит текст указа.

Под ограничениями понимаются блокирование активов, ограничение торговых операций, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств.

Также под санкции попали компании "Наша Прага", "Наш 24", "НАШ 365" и зарегистрированной на Кипре Demosena Investments Ltd, владеющих телеканалом.