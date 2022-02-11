Звезда сериала "Доктор Кто" Джоди Уиттакер ждет ребенка

39-летняя британская актриса Джоди Уиттакер готовится во второй раз стать матерью. По информации издания ET, исполнительница роли Тринадцатого Доктора публично появилась на церемонии BRIT Awards 2022 в Лондоне.
Official: Jodie Whittaker has swallowed a planet! #JodieWhittaker #DoctorWho #TheDoctoe #HappyPregnancy pic.twitter.com/WIiM1uLrqA— Doctor Who Today (@DoctorWho_Today) February 9, 2022
Для Уиттакер и ее мужа (тоже актера) Кристина Контрераса это будет уже второй ребенок. У пары есть дочь, которая родилась в 2015 году.
Помимо "Доктора Кто", Джоди Уиттакер известна по ролям в сериале "Убийство на пляже", "Черное зеркало", "Активы". Также выступала в лондонском театре.