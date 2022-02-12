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12.02.2022 20:57
Рубрика: Власть

Более 5 тысяч военных с коронавирусом находятся под наблюдением врачей

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 266 военнослужащих. А общее количество людей, которые с начала пандемии избавились от опасной вирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 50,6 тысячи человек.

На сегодняшний день 5 352 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. Около 1 900 пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. 37 военных лечатся у гражданских медиков. 78 находятся в обсерваторах. Еще 3 343 человека изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако один военный находится в тяжелом состоянии. Еще у двух инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания.

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Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 249 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 1 359 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся около тысячи двухсот человек, 301 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 30,7 тысячи пациентов, свыше 12,1 тысячи из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли более 607 тысяч человек, сообщили в Минобороны РФ.

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