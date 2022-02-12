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12.02.2022 12:55
Рубрика: Экономика

Чернышенко допустил появление нового нацпроекта в сфере радиоэлектроники

Текст: Матвей Линник

В России может быть принят новый национальный проект в сфере радиоэлектроники. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на стратегической конференции по развитию радиоэлектронной промышленности.

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Он отметил, что с момента принятия Стратегии развития электронной промышленности возросли требования к оптимизации и техническому перевооружению производственных мощностей. В связи с этим важно сформировать конкретные предложения, актуальные с точки зрения текущей ситуации в сфере импортозамещения и стоящих перед страной новых экономических задач.

Чернышенко напомнил, что в прошлом году в России стартовала реализация "сквозных проектов" с субсидированием до 4 млрд рублей в год, что позволяет запустить производство новых конкурентных изделий.

"Реализация "сквозных проектов" - это одна из эффективных мер государственной поддержки. Но нам необходимо комплексно решать задачу. В рамках серии стратсессий рабочие группы должны сформировать паспорта проектов по каждому из направлений. Мы не исключаем, что у нас будет новый национальный проект в сфере радиоэлектроники", - заключил вице-премьер.

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