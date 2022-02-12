Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- Мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля будет торговаться в диапазоне 75-78 к доллару и 86-89 к евро.

Валютный рынок остается чувствительным к геополитическим новостям, что может провоцировать резкие колебания курса рубля в обе стороны. Россия и США продолжают переговоры по стратегической безопасности, однако риторика остается жесткой, что нервирует инвесторов. В конце недели возобновился отток иностранного капитала из российских акций и облигаций, что ослабило курс национальной валюты.

Фундаментальную поддержку рублю оказывают высокие цены на сырьевые товары и рекордный приток валюты в страну. Банк России сообщил, что профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе достиг исторического максимума и составил 19 млрд долларов. Ожидаем, что в феврале доходы от экспорта также останутся вблизи пиков.

Свой вклад в укрепление рубля вносит и приостановка покупки валюты Центробанком в рамках бюджетного правила, которая составляла 0,5 млрд долларов в день.

Дополнительную поддержку рублю оказывает ужесточение монетарной политики Банком России. ЦБ ожидаемо повысил ключевую ставку еще на 100 базисных пунктов, до 9,5% годовых и дал сигнал о возможности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Повышение рублевой процентной ставки увеличивает привлекательность российских активов. Это поможет поддержать рубль на фоне геополитической напряженности и ужесточения монетарной политики ФРС и ЕЦБ.

Главным событием предстоящей недели для мировых финансовых рынков и риск фактором для рубля будут сигналы ФРС по монетарной политике. В понедельник американский ЦБ проводит внеплановое заседание на фоне подъема инфляции в США до 40-летнего максимума в 7,5%. В случае экстренного повышения долларовой процентной ставки или четких сигналов об ускорении ужесточения монетарной политики возможен новый виток распродажи рисковых активов, отток капитала с развивающихся рынков, включая российский, и укрепление доллара в мире.

Нефть

Георгий Окромчедлишвили, портфельный управляющий Private Banking банка "Зенит":

- Мы ожидаем сохранения стабильной динамики на мировом нефтяном рынке. Возможным триггером снижения нефтяных котировок могли быть стать данные по инфляции в США и, соответственно, рост ожиданий ужесточения монетарной политики со стороны ФРС рынками. Но пока что реакция цен на нефть на эти новости выглядит весьма сдержанно.

В остальном надо констатировать, что спрос остается высоким, а предложение нефти за ним не поспевает. У многих стран ОПЕК банально закончились свободные мощности. И в этих условиях без масштабного мирового кризиса сценарий заметного снижения цен на нефть выглядит нереалистично.

Наш прогноз - 90-92 долларов США за баррель сорта Brent.

Биржа

Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций":

- Краткосрочный взгляд на перспективы российского рынка акций - нейтральный. После нескольких сессий активного восстановительного роста большая его часть к концу минувшей недели была потеряна из-за очередного ухудшения внешнеполитических сигналов и волны общерыночного бегства от риска на фоне выхода данных по январской потребительской инфляции в США. Рост цен в Штатах превысил прогнозы и стал рекордным за 40 лет. Это может рассматриваться ФРС как довод в пользу более решительного повышения ставок, начиная с ближайшего заседания.

На будущей неделе инвесторы продолжат внимательно следить за сигналами регуляторов и ключевой статистикой. В частности, в среду будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС, которые могут более подробно раскрыть взгляд Федрезерва на перспективы изменения денежно-кредитной политики.

Что касается внутренней повестки, то стоит отметить пятничное повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 100 базисных пунктов, до 9,5%. Теоретически это негативно для рынка акций, так как стоимость кредитования бизнеса и обслуживание долга станут дороже. В действительности динамика ставок не относится к решающим факторам динамики российских акций - ключевыми драйверами для нашего рынка остаются геополитические сигналы, общерыночный риск-аппетит и сырьевые цены. Также отметим сохраняющуюся привлекательность российских акций с точки зрения дивидендной доходности - одной из самых высоких в мире.

Важной поддержкой для рублевых активов продолжает служить дорогая нефть. Рынок "черного золота" остается дефицитным, в то время как позиция ОПЕК+ в отношении темпов наращивания добычи - консервативной. Риски для нефтяных котировок просматриваются в двух моментах - перспективе возвращения на мировой рынок поставок иранской нефти (в случае позитивного исхода переговоров по ядерной сделке между Вашингтоном и Тегераном), а также высоких проинфляционных рисках, которые несет в себе удорожание сырья до многолетних максимумов. Краткосрочно ожидаем сохранения стоимости Brent на уровне 90+ долларов за баррель.

В начале будущей недели мы не исключаем попытки восстановления биржевых индексов. Эмоции от новых рекордных цифр по инфляции в США могут немного улечься, в то время как геополитика способна вновь укрепить надежды участников торгов на снижение напряженности.

Прогнозные диапазоны для индекса Мосбиржи до 18 февраля - 3470-3670 пунктов, для индекса РТС - 1400-1600 пунктов.