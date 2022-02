Дженнифер Лопес рассказала о своей работе в фильме "Первый встречный"

С 10 февраля в российском прокате - премьера фильма "Первый встречный" (режиссер Кэт Койро).

Он не о поезде, и не о приключениях на железной дороге, как можно подумать. В оригинале название звучит как Marry me, то есть "Женись на мне". Оно точнее передает суть фильма, который, впрочем, весь смотрится как раскрутка песни и альбома с соответствующим названием.

Что вынесет зритель из картины c Дженнифер Лопес в главной роли, кроме того, что будет после просмотра распевать хорошие песни, выученные буквально наизусть во время сеанса и пытаться копировать умопомрачительные наряды звезды? То, что чуда не бывает и звезды шоу-бизнеса не выходят замуж за простых учителей математики - таков сюжет. Хотя фильм нас изо всех сил и старается убедить в обратном, и его создатели "разливают" на экране целые ушаты придуманной романтики. Идеальный, ни к чему не обязывающий вариант для похода в кино 14 февраля.

При этом Дженнифер Лопес, и ее стилисты, дизайнеры и визажисты - безупречны, как и дети, которые играют учеников ее избранника. Да, в этой истории звезда выбрала первого попавшегося мужчину, в отместку за то, что ей изменил будущий жених - не менее знаменитый певец, чем она сама (в этой роли - Малума). Однако, пусть сама Дженнифер Лопес расскажет зрителям-читателям, что получилось.

Дженнифер, в "Первом встречном" вы играете поп-диву по имени Кэт Вальдез. Какой вы ее видите и как меняется ее жизнь, когда она решает поддаться порыву и выходит замуж за первого встречного незнакомца?

Дженнифер Лопес: С моей точки зрения, Кэт Вальдез - эгоистичная артистка, ветеран сцены, которая смогла добиться чего-то, чем может гордиться. Но своей личной жизнью она не удовлетворена. Думаю, Кэт проходит новый путь: когда в ее жизни появляется Чарли (персонаж Оуэна Уилсона - Прим. С.А.). Он меняет навсегда ее саму, ее взгляды и представления о жизни. Иногда слава заставляет чувствовать себя как в клетке. Как будто человек больше ничем не может заниматься, не может быть, как все, иметь личную жизнь. А Чарли показывает Кэт, что все возможно, надежда есть. И у нее может быть настоящая любовь и дом с близкими людьми. У суперзвезды никогда такого не было.

Сколько в вас от Кэт и сколько в Кэт от вас?

Дженнифер Лопес: Думаю, тут взаимообмен, двустороннее движение. Для этой роли мне не пришлось долго готовиться, чтобы понять, каково быть знаменитой певицей, Сложно было показать, что на самом деле происходит в моей личной жизни, когда что-то идет не так. Как бывает, когда тебе разбивают сердце на глазах у всего мира, и на тебя набрасываются СМИ, пытаются раскопать все подробности и поиздеваться. И даже в сцене героем Оуэна, где тот говорит: "Неужели ты не хочешь все это бросить?" - ее реакция: "Нет, быть суперзвездой - один шанс на миллиард. Ты - учитель математики и должен понимать, что это стоит того!". При этом Кэт мечтает о любви и о доме. Мне кажется, мне удалось достоверно передать ее эмоции.

Музыка - ключевой элемент фильма. Каково было одновременно сниматься в кино и записывать альбом?

Дженнифер Лопес: Да, со мной такое было впервые. Два моих мира пересеклись. Благодаря записи альбома, у меня была возможность влиять на то, чем станет музыкальная составляющая картины. И не только для моей героини. Я выбирала музыку для Кэт - ведь никто не понимал ее лучше меня. . А потом Малума добавлял детали к своему персонажу. Он записал такие прекрасные песни - "1 en 1 Millon" и "Segundo" - и для первой сцены, и для той, в которой он просит Кэт дать ему второй шанс. Сначала я думала, что Segundo - слишком очевидная песня для такого эпизода, но Малума меня переубедил и в итоге мне понравилось. И также было со всеми композициями, которые прекрасно раскрывают персонажей - Love of My Life, After Love, On My Way, Marry Me.

Вы упомянули песни, который записывали с Малумой. Сразу хочется спросить: стоит ли ожидать, что вы еще будете работать вместе?

Дженнифер Лопес: Это забавная история: сразу после съемок мы записали композиции Pa Ti и Lonely. В результате Pa Ti в звучит в фильме. Мы записали их как бы будучи в образах Кэт и Бастиана, но уже после того, как выпустили альбом. Получилось так, что альбом вышел раньше фильма - его релиз отложили из-за пандемии. В общем, думаю, мы попробуем найти возможность снова поработать вместе - у нас хорошая "химия". Marry Me - один из моих любимых дуэтов в моей карьере.

Какая ваша любимая песня из фильма?

Дженнифер Лопес: Очень сложно выбрать одну! Первой приходит в голову Nobody"s Watching - я ее обожаю, в ней как раз говорится про то, о чем я сейчас рассказывала. Love of My Life, After Love, Marry Me - я люблю их все! Но, наверное, On My Way - это самая любимая, потому что она - житейская. Она хорошо вписывается в фильм, но при этом понятна каждому, потому что нам всем кажется, что наши ошибки - это трагедия, а песня дает надежду, ведь в ней говорится, что каждая ошибка проводит меня по дороге, вымощенной желтым кирпичом именно туда, где мне нужно было оказаться. И я правда в это верю.

Костюмы в фильме - изумительны, но есть ли у вас любимый наряд?

Дженнифер Лопес: Конечно, подвенечное платье от Зухаира Мурада - это просто улет. Но носить его четыре дня, которые мы снимали эти сцены, было очень неудобно. Оно ужасно тесное. Мне очень понравился образ от Sally LaPointe - замшевые брюки кораллового цвета, свитер и кепка в сцене с On My Way. Очень красиво - и это кульминационный момент в фильме, потому что в нем показывается, как Кэт выразила себя в музыке и написала песню о том, как обрела свою истинную жизнь. И зритель чувствует эту энергию - то, как звезда достигла чего-то нового в жизни благодаря любви.

Соцсети играют в фильме важную роль. Звезда и ее избранник сталкиваются с их давлением.

Дженнифер Лопес: Да, это так. Раньше были только таблоиды, пресса, а теперь еще и соцсети. У людей, находящихся в центре внимания, они вызывают не меньше тревоги, чем СМИ, а то и больше. Это современный аспект фильма: он показывает, каково оказаться в ужасно неловкой ситуации перед всем миром, когда так быстро разносятся именно такие новости. Раньше можно было рассуждать: может, пресса уцепится за эту историю, а, может, пропустит. А сейчас сомнений нет: если что-то происходит, то кто-то это увидит, снимет на видео, и об этом будут говорить и постить у себя на страницах. Публичному человеку непросто с этим справляться. Особенно, когда в жизни происходят какие-то трудности, как у Кэт в начале фильма - я такого никому не пожелаю.

Вы играли во многих известных романтических комедиях. У вас особая любовь к этому жанру?

Дженнифер Лопес: Да, думаю, поэтому я и снималась во многих ромкомах. Я люблю их и как зрительница. "Когда Гарри встретил Салли" и "Прелюдия к поцелую", фильмы с Мег Райан и Джулией Робертс - одни из моих любимых. Я на них выросла. Так что для меня съемки в "Первом встречном" - это возвращение к чему-то родному, потому что несколько лет я не снималась, а в этом году снялась сразу в двух ромкомах- "Первом встречном" и "Моей пиратской свадьбе", которая тоже скоро выйдет.

У вас столько талантов - есть ли что-то, что не получается?

Дженнифер Лопес: Много всего, даже не буду перечислять - времени не хватит. Мне повезло в том, что я могу заниматься любимым делом. Я сейчас только разгоняюсь: знаю, что могу, я уверена в себе. Когда я была моложе, и только искала свой путь, неуверенность сопровождала меня. Сейчас я достигла момента в жизни, когда по-настоящему знаю себя и доверяю себе. Но да, я очень многое не умею - например, играть в баскетбол (смеется).