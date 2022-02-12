Экономист Гиринский напомнил, за что пенсионеры могут не платить в 2022 году

Налоговый кодекс предусматривает льготы по уплате некоторых пошлин и платежей, которыми, в том числе, могут пользоваться пенсионеры. Об этом агентству "Прайм" рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Так, пенсионерам не придется платить пошлину за нотариальное удостоверение доверенности на получение пенсии и оформление свидетельства по наследованию дома (при совместном проживании с наследодателем).

Кроме того, пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога (если размер участка не превышает шесть соток) и налога на имущество.

"В случае владения пенсионером несколькими земельными участками, льгота распространяется только на один из них", - уточнил специалист.

Помимо этого, существуют льготы на газификацию участка до его границ, а в большинстве регионов пенсионеры могут пользоваться общественным транспортом бесплатно, напомнил Гиринский.