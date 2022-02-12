Фрегат "Маршал Шапошников" выдворил подлодку США из вод РФ в районе Курил

В субботу, 12 февраля в 10.40 по московскому времени в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах РФ в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа "Вирджиния". Об этом сообщило Минобороны РФ.

"В режиме звукоподводной связи экипажу иностранной подводной лодки на русском и английским языках было передано сообщение: "Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!", - рассказали в ведомстве. - Экипажем американской подводной лодки требование российской стороны было проигнорировано".

Далее события развивались так. Согласно руководящим документам по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде, экипаж фрегата "Маршал Шапошников" применил соответствующие обстоятельствам средства. "Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды РФ", - сообщили в Минобороны России.

Там отметили, что после этого инцидента отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжил плановые учения. Моряки, в том числе, осуществляют контроль подводной среды для воспрещения нарушения нашей госграницы.

"В связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве", - заявили в нашем военном ведомстве.