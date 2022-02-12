Глава Пентагона Остин распорядился вывезти с Украины 150 военных инструкторов США

Около 150 военных инструкторов из США временно покинут Украину по распоряжению главы Пентагона Ллойда Остина. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух чиновников.

Они отметили, что соответствующее решение было принято после того, как аналогичным образом поступили в Государственном департаменте США, приказав ряду сотрудников дипмиссии на Украине покинуть страну.

"Решение было принято из предосторожности", - приводит агентство слова одного из источников.

Пока неизвестно, куда именно направятся эти инструкторы с Украины.