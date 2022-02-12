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12.02.2022 15:45
Рубрика: В мире

Главы МИД Беларуси и Турции обсудили ситуацию вокруг Украины

Текст: Юрий Сизов

Актуальные вопросы международной повестки стали предметом телефонного диалога главы внешнеполитического ведомства Беларуси Владимира Макея с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, который состоялся 12 февраля.

Фото: Государственная дума РФ
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Министры, информирует БЕЛТА, "обменялись и видением по текущим процессам в регионе. Отдельно остановились на перегруженности мирового информационного поля недостоверными сведениями и дезинформацией, в том числе откровенными фейками и вбросами в отношении планов нападения на Украину с территории Беларуси и иными измышлениями вокруг российско-белорусских учений "Союзная решимость-2022". По просьбе своего коллеги Владимир Макей довел объективную информацию о реальном положении дел в данном контексте, уточнили во внешнеполитическом ведомстве РБ.

Кроме того, в ходе телефонного разговора стороны затронули тематику развития белорусско-турецкого сотрудничества, включая торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие. Было отмечено также взаимное стремление к дальнейшему укреплению двусторонних отношений и развитию диалога на различных уровнях, отмечает агентство.

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