К Земле приближается астероид размером с четыре Эйфелевы башни

Крупный астероид - в четыре раза крупнее Эйфелевой башни - приближается к Земле и пролетит мимо нее 4 марта. Диаметр космического тела примерно 1,3 км, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал "Роскосмоса". Специалисты даже показали анимацию пролета астероида. Она сделана в Институте прикладной математики имени М. В. Келдыша Российской академии наук благодаря телескопу на Алтае.

Как сообщается, максимальное сближение небесного тела с нашей планетой, однако, будет на расстоянии 4,8 миллиона километров, что исключает вероятность столкновения. Это расстояние превышает десять расстояний между Землей и Луной.

Напомним: ранее ученые Института прикладной математики РАН обнаружили новый астероид из группы Аполлона. Его диаметр предположительно около 24 метров и масса примерно 18 тысяч тонн. Период обращения вокруг Солнца - 410 суток. Основываясь на предварительных расчетах, прогнозируется опасное сближение с Землей 5 апреля 2095 года. В данный момент вероятность столкновения с Землей составляет 0,02%. Астероид получил название 2021 UL17.

Существенно уточнены и параметры орбитального движения "нашумевшего" астероида Апофис: это 339 позиционных измерений в 28 файлах (каждый файл содержит набор измерений за одну ночь). Результаты масштабной кампании IAWN по наблюдению Апофиса, проведенной в 2020-2021 годах, существенно уточнили параметры его орбитального движения. Что повысило достоверность долгосрочных прогнозов его сближения с Землей. Новые знания позволили уверенно говорить об отсутствии опасности столкновения на уровне вероятности выше 10 в минус 6-й степени.