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Рубрика: Культура

"Кинематографическая казачка". Пять ролей Зинаиды Кириенко

Текст: Наталья Соколова
Умерла актриса Зинаида Кириенко. Известность ей принесла роль Натальи Коршуновой в самой любимой зрителями экранизации "Тихого Дона" Сергея Герасимова. Ее героини - глубоко страдающие сильные женщины, безмерно любящие и погибающие из-за своей любви. Она "очаровательна естественна, простодушна и сурова, как сама жизнь", - так говорил о таланте Зинаиды Кириенко ее учитель во ВГИКе, мастер Сергей Герасимов.

Мама Зинаиды мечтала, что дочь станет актрисой, поэтому назвала ее Аидой - в честь знаменитой героини оперы Верди. Но отец был строг и практичен: в свидетельство о рождении записал - Зинаида. А мамина мечта сбылась… Зинаида Кириенко стала актрисой. Более 70 ролей в кино, 30 лет работы в Театре Киноактера.

"Сейчас все звезды, - не уставала повторять она. - Молодой актер только снялся в одной серии какого-то сериала, и все - легенда. Я - не "звезда". Боже сохрани, я - просто актриса, женщина, мама!" "РГ" предлагает вспомнить фильмы, в которых сыграла Зинаида Кириенко.

"Тихий Дон" (1957)

Свою самую большую и звездную роль она получила на втором курсе ВГИКа. Зинаида Кириенко поступила во ВГИК с первого раза, но сначала ей пришлось уйти из вуза -не досталось место в общежитии. Решила поступать во второй раз - тогда-то она и попала на курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

В Герасимова были влюблены все, в том числе одна из лучших его учениц Зинаида Кириенко. "Потрясал его интеллект, эрудиция, образность, с которой он говорил", - вспоминала Кириенко.

Самая первая ее роль была в короткометражке "Надежда", снятой именно Герасимовым. Там она сыграла юную Надю, которая уехала покорять целину. Но самая большая роль была впереди, тоже у Герасимова: казачка Наталья Мелехова - жена Григория Коршунова. Эта роль, которая прославила актрису на века, была просто создана для Кириенко. Наталья - красавица, трудолюбивая, сдержанная, с затаенной драмой в душе. Она любила - мужа, детей. И страдала от того, что Гришка Мелехов любит другую. Жить не любя она просто не могла. Потому и ушла… не захотела рожать ребенка от нелюбимого человека.

"Судьба человека" (1959)

В еще одной экранизации Михаила Шолохова Зинаида Кириенко сыграла Ирину - жену Андрея Соколова. Сам Сергей Бондарчук предложил Кириенко эту роль. Известно, что Шолохов называл Зинаиду Михайловну "истинной казачкой". Правда, даже внешние данные удивительно похожи. Но Кириенко говорила: "Я - кинематографическая казачка. Моя мама родом из Армавира, а дед - из Тулы, фамилия их - Ивановы". Кстати, в биографии Зинаиды Кириенко, кроме Натальи Коршуновой, была еще одна казачка - Марьяна в экранизации повести Льва Толстого "Казаки".

"Два капитана" (1974)

Трагедия пропавшей в Арктике экспедиции капитана Татаринова, в основе которой лежит реальная история, никого не оставила равнодушным, и роман Вениамина Каверина "Два капитана" был дважды экранизирован. Одну из экранизаций сделал Евгений Карелов в 1974 году. В "Двух капитанах" она сыграла маму Сани Григорьева Аксинью Федоровну. Зинаида Кириенко всегда говорила, что в жизни роль мамы для нее самая главная. Видимо, поэтому роли мам у нее получались такими обаятельными.

"Любовь земная" (1975)

Так получилось, что после "Тихого Дона" Зинаиду Кириенко долго не снимали. Потому что однажды не ответила на двусмысленное предложение высокопоставленного киночиновника - тот сделал все, чтобы актрису не снимали почти десять лет. Имя того человека Зинаида Михайловна никогда не называла. Актер и режиссер Евгений Матвеев никогда не обращал внимание на какие-то директивы чиновников. И снял Зинаиду Кириенко в своей мелодраме "Любовь земная". В картине по мотивам романа Петра Проскурина Зинаида Кириенко сыграла Ефросинью Дерюгину - жену председателя колхоза Захара Дерюгина (Евгений Матвеев), которая воспитывает четырех сыновей. Дерюгин влюбляется в молодую односельчанку Маню Поливанову. Зинаида Кириенко с ролью справилась блестяще, а ее героиня пополнила галерею незабываемых женских образов. Женщин - сильных и безмерно одиноких в своих страданиях. В 1977 году вышло продолжение картины - "Судьба".

"Письма к Эльзе" (2002)

Ольга (Юлия Маврина) живёт в загородном имении с мужем-бизнесменом. Муж постоянно занят на работе, а в его отсутствие Ольга рисует, сочиняет стихи, делает гербарии и пишет письма загадочной Эльзе о каждодневных событиях, происходящих в её жизни. Когда муж погибает, то наивностью Ольги воспользуется предприимчивая кухарка Мария. В фильме Игоря Масленникова Зинаида Кириенко получила роль той самой кухарки Марии. Героини, совсем не похожей на нее. "Не очень симпатичная женщина: очень хваткая, не гнушается урвать что-то даже с обездоленного, - говорила Зинаида Михайловна. - Я, в принципе, человек другой. Да я и не старалась так играть, а на экране получилось тетка, которая своего не упустит. Семья такая, в общем-то, не очень типичная: муж - алкоголик, бедность и так далее. И все это характеристика внутреннего мира моей героини".

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