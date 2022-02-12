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Рубрика: Экономика

Климатические изменения позволят России расширить экспорт продовольствия

Текст: Татьяна Карабут
Климатическая повестка, с одной стороны, создает большие вызовы для мирового сообщества, но, с другой, дает большое окно возможностей для таких стран, как Россия, по расширению экспорта сельхозпродукции и продовольствия. Такую точку зрения высказал заместитель министра сельского хозяйства России Сергей Левин в рамках Российской аграрной недели на ЭКСПО-2020 в Дубае, организованной Минсельхозом и федеральным центром "Агроэкспорт".
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Некоторые эксперты отмечают, что начавшаяся трансформация мировой экономики, связанная с климатическими изменениями, - самая сильная для человеческой цивилизации за всю ее историю, отметил замминистра.

Фото: Алексей Никольский/ Пресс-служба президента/ ТАСС
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"Россия в силу своей географии обладает уникальной возможностью диверсифицировать свое производство, поскольку мы находимся практически во всех климатических зонах и обладаем самым большим в мире банком высокоплодородных земель, так называемых черноземных. Климатические возможности позволяют в значительной мере хеджировать риски тех изменений, которые происходят в климате мира", - сказал Левин.

Будущее сельского хозяйства связано во многом с производством альтернативных белков и, прежде всего, растительного белка, отметил руководитель федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе Дмитрий Краснов. По экспертным оценкам, к 2035 году альтернативные (все виды белков - и растительные и искусственные) белки будут составлять до 22% мирового рынка белка. Сингапур первой из стран одобрил коммерческую продажу выращенного в лаборатории куриного мяса. А Китай включил лабораторное мясо в свой план пятилетнего развития сельского хозяйства.

В последнее время много говорится о том, что зерно - это новая нефть. Но зерно - лучше, чем нефть, поскольку имеет гораздо более широкие перспективы, считает председатель совета директоров компании "Био-тон" Эдуард Зернин. Во-первых, климатическая повестка и переход на альтернативные источники белка рождают дополнительный спрос на растениеводческую продукцию, что хорошо для российских производителей зерна, зернобобовых или масличных.

Эксперт напомнил, что альтернативные белки на основе гороха или сои присутствовали на российском рынке в тяжелые времена прошлого столетия. Ведь с помощью такой "эрзац-продукции" формируются предпосылки для сокращения разрыва между разными слоями населения. А сейчас в результате в том числе COVID-19 наибольшие проблемы существуют именно в расслоении населения по доходам, отметил Зернин. Но, по его мнению, для альтернативных источников белка звездный час наступит тогда, когда их себестоимость снизится. А для этого необходимо увеличить продуктивность растениеводства, используя новые технологии.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Во-вторых, растениеводство в последнее время приобретает все большее значение как источник возобновляемых энергоносителей (прежде всего это касается таких культур, как кукуруза и рапс). То есть растениеводство способно стать источником новых видов топлива, говорит Эдуард Зернин. У российских агрокомпаний огромный земельный банк. И это дает возможности использовать также энергию солнца и ветра. Растениеводческие поля находятся там, где высока солнечная энергия. А ровный ландшафт земель дает возможность перемещения большого объема воздуха.

"Поэтому, если сегодняшняя повестка в сторону "озеленения" состоится, то в следующем столетии, когда мы будем говорить о России, как одной из величайших энергодержав, то мы будем говорить прежде всего об агрокомпаниях, а не о тех компаниях, кто сегодня добывает и торгует ископаемыми источниками энергии", - заключил эксперт.

Экономика ВЭД Правительство Минсельхоз Климат на Земле

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