Лавров указал Блинкену на пагубность пропагандистской кампании по Украине

По американской инициативе прошел телефонный разговор между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает российское ведомство.

Во время беседы Лавров указал на то, что развернутая компания США и их союзниками о якобы "российской агрессии" против Украины преследует провокационные цели. Также такие действия поощряют власти в Киеве к неисполнению Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения "проблемы Донбасса".

Кроме того, российский дипломат отметил, что реакция Вашингтона и Брюсселя на проекты российско-американского договора и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения.

Прежде всего, речь идет о нерасширении альянса и неразмещении ударных систем вооружений рядом с российскими границами.

Главы внешнеполитических ведомств затронули также некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений, информировали в МИД России.

Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Украина в течение семи лет не выполнила практически ничего из пунктов, прописанных в минских соглашениях.