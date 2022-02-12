МИД раскритиковал провокационную кампанию Запада вокруг Украины

Страны Запада и подконтрольные им средства массовой информации реализуют глобальную информационную кампанию вокруг якобы "вторжения" России на Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, США уже два месяца нагнетают обстановку. При этом президент Владимир Зеленский и представители силового блока не располагают такой информацией. Кроме Bloomberg, Der Spiegel и неназванных американских источников, такой информации нет ни у кого.

"Но, видимо, пока идейные вдохновители майданов не доведут Украину до полного коллапса, они не успокоятся", - написала в своем Telegram-канале Захарова. Дипломат назвала действия США и их союзников издевательством над здравым смыслом и украинским народом.