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Рубрика: Власть

МИД разъяснил преимущества дипломатии над военными методами

Текст: Александр Саможнев

Москва прилагает усилия для урегулирования ситуации в Донбассе, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Фото: iStock
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"Что касается переговоров, то их, безусловно, необходимо продолжать. Дипломатические методы всегда лучше военных. Поэтому мы прилагаем все возможные посреднические усилия в Контактной группе и "нормандском формате", - цитирует РИА Новости дипломата.

Однако Киев отказывается от прямого диалога с Донбассом, продолжает блокаду региона, принимает законы, противоречащие Минским соглашениям. Более того, продолжает обстрелы, указал представитель МИД РФ.

Полищук добавил, что часть оружия, поставляемого на Украину западными странами, может уходить на черный рынок. "По данным генпрокуратуры Украины, он уже составляет около 5 миллионов единиц, которые могут легко оказаться где угодно, в том числе в самих странах НАТО", - сказал дипломат.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Обстановка на востоке Украины

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