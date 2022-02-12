МИД России: Оружие Запада для Украины уходит на черный рынок

Часть оружия, поставляемого на Украину западными странами, может уходить на черный рынок, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

"Много оружия уходит на черный рынок. По данным генпрокуратуры Украины, он уже составляет около 5 миллионов единиц, которые могут легко оказаться где угодно, в том числе в самих странах НАТО", - цитирует РИА Новости дипломата.

По его словам, такая милитаризация Украины негативно сказывается на урегулировании конфликта в Донбассе​​​. У украинского руководства формируется ощущение, что Запад дает ему карт-бланш, свободу рук на силовое решение.

Полищук также указал, что накачка Украины оружием происходит невероятно быстрыми темпами​​​. Западники наперегонки поставляют Киеву вооружения, направляют военных советников и инструкторов. В декабре США одобрили дополнительную военную помощь Украине на сумму в 200 миллионов долларов, а всего с 2014 года, по заявлениям госдепартамента, Вашингтон предоставил Киеву вооружений на 2,7 миллиарда долларов.