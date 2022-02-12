МИД России раскритиковал Киев за бездействие по Минским соглашениям

За последние семь лет Киев не выполнил практически ничего из того, что предусмотрено минскими соглашениями, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

По его словам, Киев не выполнил практически ничего из того, что предусмотрено "Комплексом мер". В том числе, не предоставлен особый статус Донбассу, не проведена конституционная реформа и децентрализация. Амнистия также не объявлена.

"Даже "формулу Штайнмайера", которая, по сути, является уступкой Донбасса, Киев не инкорпорировал в национальное законодательство", - отметил дипломат.

Напомним, "Формула Штайнмайера" носит название ее автора, действующего президента Германии, экс-министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера. Формула предусматривает, что в непризнанных республиках пройдут местные выборы, причем до голосования закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и признания их честными со стороны ОБСЕ закон обретет окончательную юридическую силу.

Формула представляет компромиссный порядок выполнения согласованного сторонами в начале 2015 года комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Восстановление полного контроля Украиной над государственной границей с Россией должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании закона Украины и конституционная реформа). Одиннадцатый пункт соглашений указывает, что Украина должна провести конституционную реформу и принять на постоянной основе закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.