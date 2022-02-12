МИД России раскритиковал Киев за бездействие по Минским соглашениям

По его словам, Киев не выполнил практически ничего из того, что предусмотрено "Комплексом мер". В том числе, не предоставлен особый статус Донбассу, не проведена конституционная реформа и децентрализация. Амнистия также не объявлена.
"Даже "формулу Штайнмайера", которая, по сути, является уступкой Донбасса, Киев не инкорпорировал в национальное законодательство", - отметил дипломат.
Напомним, "Формула Штайнмайера" носит название ее автора, действующего президента Германии, экс-министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера. Формула предусматривает, что в непризнанных республиках пройдут местные выборы, причем до голосования закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и признания их честными со стороны ОБСЕ закон обретет окончательную юридическую силу.
Формула представляет компромиссный порядок выполнения согласованного сторонами в начале 2015 года комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Восстановление полного контроля Украиной над государственной границей с Россией должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании закона Украины и конституционная реформа). Одиннадцатый пункт соглашений указывает, что Украина должна провести конституционную реформу и принять на постоянной основе закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.