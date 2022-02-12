Мишустин назвал Кириенко примером преданности своей профессии

Премьер-министр Михаил Мишустин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной народной артистки России Зинаиды Кириенко.

В телеграмме родным и близким он подчеркнул, что в ней органично сочетались уникальный драматический дар, редкая красота и обаяние, тонкий вкус: "Она умела создать особую атмосферу в кадре и на сцене, была естественной, удивительно точно передавала характер, чувства, переживания своих героинь, всегда излучала любовь".

По словам главы правительства, всю свою жизнь актриса являлась примером преданности своей профессии, была душевно щедрым, открытым и неординарным человеком. "Такой она и останется в сердцах миллионов зрителей", - уверен Мишустин.