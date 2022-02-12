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12.02.2022 17:34
Рубрика: Общество

Митрополит Иларион: Доказательства того, что "екатеринбургские останки" являются останками царской семьи, очень убедительны

Текст: Елена Новоселова

В Русской православной церкви есть "определенная позиция" по вопросу признания выводов следствия о подлинности найденных под Екатеринбургом царских останков. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Что же касается его собственного мнения, то митрополит убежден, что многочисленные доказательства того, что "екатеринбургские останки" действительно являются останками царской семьи, очень убедительны.

Окончательно этот вопрос рассмотрит Архиерейский Собор, который из-за пандемии перенесен на май 2022 года. И тогда его решение станет обязательным для всей Русской православной церкви.

Справка "РГ"

Российский император Николай II и его семья были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В июле 1991 года неподалеку от Екатеринбурга было вскрыто захоронение, в котором находились останки девяти человек. После проведения необходимых экспертиз следствие пришло к выводу, что они принадлежат членам царской семьи: Николаю II, его супруге, их дочерям Ольге, Татьяне и Анастасии, а также доктору и слугам. Останки семьи были захоронены в 1998 году в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга.

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Летом 2007 года к югу от места первого захоронения были найдены останки еще двух человек. Эксперты утверждают, что они принадлежат детям Николая II: цесаревичу Алексею и его сестре Марии.

Повторное комплексное исследование подтвердило подлинность останков царской семьи. В 2020 году следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, опроверг версию о том, что тела убитых уничтожили с помощью серной кислоты.

Общество Религия

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