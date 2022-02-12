Найдены 15 неизвестных пушек времен войны за независимость США

‘A dozen more Revolutionary War-era cannons have been found and raised from the Savannah River’ https://t.co/KjgfhOdssW — WhatSellsBest.com (@WhatSellsBest) February 11, 2022

На дне реки Саванна в штате Джорджия американские археологи обнаружили 15 артиллерийских орудий XVIII столетия. Предполагается, что пушки находились на британских кораблях, затопленных незадолго до начала войны за независимость США от Великобритании - в 1770 году.

Как сообщает CNN, артефакты были найдены Инженерным корпусом армии США во время дноуглубительных работ недалеко от старинного форта Джексон.

Первоначально ученые полагали, что пушки принадлежали кораблю Rose, затопленному 19 сентября 1779 года, чтобы помешать французскому флоту войти в устье реки Саванна. Однако выяснилось, что судно было затоплено выше по течению и перед погружением с него были сняты все пушки. Другие археологи полагают, что найденные пушки могли принадлежать судам Venus или Savannah, которые были сожжены или затоплены в рамках британской стратегии.

"Французы блокировали порт Саванны, готовясь к нападению. Британцы потопили эти транспорты, чтобы не пустить корабли французов, и в итоге спасли город от захвата", - говорит археолог Стивен Джеймс.

Пушки направлены на реставрацию и по ее окончании ученые рассчитывают получить новые данные о событиях XVIII века.