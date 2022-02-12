Песков заявил о попытках Запада "подмять" Россию под себя

Европа была бы более безопасной, если бы Запад не стремился "подмять" Россию под себя. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, не стало ли время после Мюнхенской речи Владимира Путина (15 лет) периодом упущенных возможностей, Песков заметил: "Если бы Запад не находился в этой эйфории и эйфории будущей возможности "подмять" Россию под себя, думаю, что тогда все могло бы получиться по-другому. И сейчас Европа - наш общий дом - была бы более стабильная, более предсказуемая и безопасная".

На вопрос о возможности новой такой речи президента его пресс-секретарь заявил, что Путин часто выступает по этим вопросам. "Хорошему политологу, аналитикам не составит труда соединить вместе разные заявления президента и составить картину его мировоззрения, - заключил он.