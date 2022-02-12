Посол Антонов назвал беспочвенными заявления США о "вторжении" РФ на Украину

Посол РФ в Вашингтоне заявил, что американская администрация "пускает пыль в глаза", когда сообщает всему миру, что Россия нападет на Украину в самое ближайшее время.

Громкие слова не подкреплены доказательствами. Белый дом ссылается на некие разведданные, не сообщая подробностей. В МИД РФ уверены, что конечная цель подобных информационных вбросов - повысить градус пропагандистской кампании против Москвы.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге 11 февраля сказал, что "вторжение может произойти в любой момент, если президент Путин отдаст приказ об этом". А потом добавил: "я ясно скажу, что это может произойти и во время Олимпиады".