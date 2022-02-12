Правительство одобрило изменения в расчетах налога на прибыль организаций

Правительство одобрило внесение изменений в методику расчета налога на прибыль организаций. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в статьи 251 и 262 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в заявлении.

Теперь при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не будут учитываться доходы в виде имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выявленные в ходе проведенной налогоплательщиком инвентаризации имущества и имущественных прав.

В правительстве считают, что законопроект будет стимулировать предприятия выявлять и ставить на баланс имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности, а также обеспечивать их правовой охраной и вовлекать в оборот.