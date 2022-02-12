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Рубрика: Власть

Представитель МИД РФ Захарова: "Англосаксам нужна война. Любой ценой"

Американцы намеренно дезинформируют мировое сообщество, заявили в МИД России.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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Официальный представитель ведомства Мария Захарова прокомментировала высказывания помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Последний заявил, что РФ может предпринять агрессивные шаги в отношении Украины во время Олимпийских игр в Пекине. Советник Байдена открыто говорит, что российские войска могут захватить крупные украинские города, в том числе Киев.

"Истерика Белого дома показательна как никогда. Англосаксам нужна война. Любой ценой", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она напомнила, что любимый способ западных стран решать собственные проблемы - это "провокации, дезинформация и угрозы".

Сейчас весь мир наблюдает за тем, как "милитаризм и имперские амбиции обличают сами себя". "А пропагандистская бригада во главе с Bloomberg все это обслуживает", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

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