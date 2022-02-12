Президент Туркменистана Бердымухамедов покинет свой пост

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, управляющий страной с 2007 года, заявил о своем намерении покинуть свой пост и перейти на должность председателя верхней палаты туркменского парламента - Халк Маслахаты.

Свое решение Бердымухамедов обосновал желанием "дать дорогу молодым руководителям". "Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности. Свой огромный жизненный и политический опыт я, как председатель Халк Маслахаты, намерен далее направить в эту область", - отметил президент.

В контексте своего заявления Бердымухамедов поручил туркменскому ЦИК начать подготовку к проведению внеочередных президентских выборов, которые запланированы на 12 марта.