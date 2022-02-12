Пушилин назвал провокацией взрыв на Донбассе

Донецк держит на контроле ситуацию со взрывом на подконтрольной украинским военным территории на Донбассе, заявил глава ДНР Денис Пушилин эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По его словам, взрыв был слышен в некоторых районах Донецка. Он произошел вблизи населенного пункта Опытное в полутора километрах от линии разграничения. Плохая видимость не позволила выяснить, что там произошло.

"Мы не исключаем, что это, возможно, какая-то провокация, которая снималась журналистами, или еще что-то", - заключил Пушилин.

Глава ДНР заверил, что силовые структуры контролируют обстановку в Донецке. Сейчас они должны уделять этому особое значение.