Путин и Байден больше часа говорили по телефону

Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор. Как рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, беседа двух лидеров длилась больше часа.

"Сегодняшний разговор прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину. Это всем известно", - рассказал Ушаков.

По его словам, именно ссылаясь на такой сценарий, американская сторона, запросила разговор в субботу, хотя у Москвы были планы провести беседу в понедельник. "Характер беседы был сбалансированным и деловым", - отметил Ушаков.