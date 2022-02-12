Путин и Байден больше часа говорили по телефону

Новости

Ушаков сообщил о предпосылках для провокаций украинских военных 22:45
Ушаков: Байден в беседе с Путиным упоминал санкции 22:28
Комаровский назвал ошибку, которую часто совершают при головной боли 22:28
Пушилин назвал провокацией взрыв на Донбассе 21:51
Шотландские ученые выявили вред от длительного использования парацетамола 21:35
Более 5 тысяч военных с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 20:57
Митрополит Иларион: Буду болеть за горнолыжников! 20:42
В США отложили процедуру одобрения вакцинации детей до 5 лет против COVID-19 20:36
"Бавария" проиграла "Бохуму", пропустив четыре гола за тайм 20:30
МИД раскритиковал провокационную кампанию Запада вокруг Украины 20:16
Кацалапову может потребоваться операция на спине в конце сезона 19:58
Зеленский не согласился с Западом по поводу "вторжения" 19:44
Кацалапов: Чтобы победить французов, надо кататься наотмашь 19:24
Путин обсудил с Лукашенко реакцию США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности 19:13
Зеленскому выдвинули ультиматум по Минским соглашениям 18:58
Издание The Washington Post встало на защиту российской фигуристки Камилы Валиевой 18:35
Движение судов в проливе Босфор приостановлено из-за поломки сухогруза 18:30
К Земле приближается астероид размером с четыре Эйфелевы башни 18:25
Названы предварительные место и дата прощания и похорон Зинаиды Кириенко 18:24
Фигурист Глеб Смолкин: Атмосфера Олимпиады чувствуется, даже несмотря на антиковидные меры 18:16
В московском регионе продлен "желтый" уровень погодной опасности 18:12
Глава Пентагона Остин распорядился вывезти с Украины 150 военных инструкторов США 18:10
Немка Нейс выиграла золото в скелетоне на ОИ-2022 18:07
Путин провел телефонный разговор с Макроном 17:55
Шойгу обсудил по телефону с министром обороны США вопросы безопасности 17:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Викторина: Сможете ли вы по фото понять, где оно сделано
Викторина: Сможете ли вы по фото понять, где оно сделано
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 12-13 февраля
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 12-13 февраля
12.02.2022 22:10
Рубрика: Власть

Путин и Байден больше часа говорили по телефону

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор. Как рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, беседа двух лидеров длилась больше часа.
Фото: Михаил Метцель / POOL Фото: Михаил Метцель / POOL
Фото: Михаил Метцель / POOL

"Сегодняшний разговор прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину. Это всем известно", - рассказал Ушаков.

По его словам, именно ссылаясь на такой сценарий, американская сторона, запросила разговор в субботу, хотя у Москвы были планы провести беседу в понедельник. "Характер беседы был сбалансированным и деловым", - отметил Ушаков.

В Кремле сообщили подробности разговора Путина и Макрона
Власть Работа власти Внешняя политика Президент Президент Администрация Президента Россия и США

Главное сегодня

Путин обсудил с Лукашенко реакцию США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности
Захарова пояснила причину оптимизации посольства России на Украине
Россия увеличивает число рейсов в Венгрию, Шри-Ланку и Германию
МИД России: Оружие Запада для Украины уходит на черный рынок
Итоги разбирательств в КАС по делу Валиевой огласят 14 февраля
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Конституционный суд защитил право граждан на жилье при банкротстве банков