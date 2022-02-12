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Рубрика: Власть

Путин рассказал Байдену о последствиях возможного вступления Украины в НАТО

Текст: Айсель Герейханова

Владимир Путин и президент США Джо Байден в субботу, 12 февраля, провели телефонный разговор. Одной из главных тем обсуждения стала ситуация на Украине и расширение НАТО.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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Помощник президента Юрий Ушаков рассказал журналистам, что российский президент напомнил своему американскому коллеге о том, что в годы холодной войны СССР и США были противниками, а в 1990-е - друзьями, но НАТО расширялась и приблизилась к границам России.

"Ведь именно тогда началось практическое расширение сферы деятельности НАТО, именно тогда были приняты новые члены, и альянс приблизился к границам России", - подчеркнул Ушаков.

Он также указал на то, что с учетом доктринальных установок Украины, в которых прямо провозглашена цель вернуть Крым силовым путем, ее гипотетическое вступление в НАТО чревато самыми опасными последствиями. И одно из таких последствий - прямое военное противостояние между Россией и НАТО. "Об этом наш президент достаточно подробно говорил в ходе сегодняшней беседы", - отметил Ушаков.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Президент Администрация Президента Расширение НАТО Россия и США

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