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Рубрика: Экономика

Наталья Сергунина: Конкурс "Новатор Москвы" помогает изобретателям найти партнеров и инвесторов

Текст: Любовь Проценко

В столице открылся прием заявок на участие в конкурсе "Новатор Москвы". Премией с таким названием награждают за лучшие инновационные проекты и разработки в разных отраслях - от промышленности и медицины до транспорта и экологии. Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала на портале mos.ru: "Размер премий - от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей, но еще важнее для конкурсантов - внимание инвесторов и потенциальных партнеров. Участники прошлых лет смогли расширить свое производство и выйти на новый уровень. Разработанные ими продукты появились на маркетплейсах и в торговых сетях. А на некоторые решения уже есть спрос на зарубежных рынках".

Например, победитель в номинации "Лидеры инноваций", разработавший экологичные чистящие средства, после награждения запустил продажи в крупных сетевых магазинах и на маркетплейсах. Эти моющие средства работают за счет уникальной технологии биомикрогеля, который обволакивает и устраняет любые загрязнения поверхностей.

Наталья Сергунина: С начала зимы в обновленной усадьбе Деда Мороза в Москве прошло более 40 тысяч интерактивных программ

Новые заказы также получила компания, которая представила автоматизированные вертикальные фермы. Это многоярусные системы, в которых рост сельскохозяйственных культур контролирует искусственный интеллект. Участие человека минимально, и программа сама обеспечивает автоматический полив, контролирует освещение и температуру. Такие фермы можно разместить в любом закрытом помещении, например, в ресторане. Технология позволяет выращивать свежий салат, овощи и ягоды даже в регионах с неблагоприятным климатом.

Предприниматели выиграли в номинации "Меняющие реальность" в направлении искусственного интеллекта и информационных технологий и получили сразу несколько запросов на строительство своих ферм в других странах.

Илья и Евгений Спекторы победили в конкурсе "Новатор Москвы" в номинации "Общественные проекты". Отец и сын из династии инженеров придумали замену неповоротливым носилкам, на которых во время пожаров и чрезвычайных ситуаций спасают лежачих пациентов и маломобильных граждан.

Они предложили использовать эвакуационный мат и удобную эвакуационную подложку под матрас, чтобы можно было переносить по лестнице даже тяжелых людей. Эти приспособления весят в несколько раз меньше традиционных носилок, которые еще и имеют ограничения по весу пациента. С помощью специальных лямок два человека могут без особых усилий перемещать мат или подложку с пациентом весом до 160 килограммов по полу и лестницам. А для эвакуации малышей, например, в родильных домах, придумали специальную сумку и фартук. Эти средства помогают персоналу переносить и взрослых, и детей в безопасное место в два раза быстрее, чем традиционным способом.

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