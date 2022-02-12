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Рубрика: Общество

В Москве ожидается апрельская погода и дожди

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Предстоящая ночь в центре европейской России обещает быть довольно морозной. Столбики термометров могут опуститься до минус 9 градусов, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Фото: iStock
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Но уже в воскресенье днем снова повеет весной - температура днем от минус 2 до плюс 3 градусов. Всю следующую неделю по ночам может немного подмораживать - будет ноль-минус пять градусов. А днем до плюс 3 градусов. Такая температура, по словам Паршиной, соответствует второй половине марта. К концу следующей рабочей недели, 18 февраля, в пятницу, по предварительному прогнозу Гидрометцентра, воздух в столичном регионе днем может прогреться до плюс 6-7 градусов. До плюс 5 ожидается и в ночь на пятницу. А это уже погода начала апреля. В течение суток возможны осадки в виде дождя.

27 марта температура в центре России переходит через нулевые значения в положительную сторону. И именно с этого времени принято считать, что наступает климатическая весна.

Потепления в воскресенье, 13 февраля, стоит ждать и жителям Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Там сначала температура повысится до нуля, а в понедельник и до плюс 5 градусов. Пройдет дождь. Холоднее в Поволжье: по ночам в ближайшие дни там минус 10-12 градусов. Днем до плюс 1 градуса.

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