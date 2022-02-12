В Подмосковье показали картину с видом Венеции, под которым нашли изображение Пскова

В музее "Новый Иерусалим" проходит выставка "Азбука шедевра", на котором представлены работы русских художников разных времен и стилей. Среди них картина Константина Горбатова "Венеция", написанная в 1931 году.

Горбатов родился в 1876 году в Ставрополе-на-Волге. Уже в советское время при строительстве Куйбышевского водохранилища большая часть города была затоплена, рядом построен город Тольятти.

Горбатов учился в Петербурге, в 1912-м как пансионер Академии художеств работал в Риме, по приглашению Максима Горького приезжал к нему на остров Капри. Именно туда он эмигрировал уже из Советской России в 1922 году. Сначала жил в Италии, а затем в Берлине, в том числе и во время войны.

Горбатов умер 24 мая 1945-го, а его архив и картины были вывезены в СССР. В 1960 году они были переданы в музей "Новый Иерусалим".

Живя в Европе, Константин Горбатов создавал картины с видами старинных русских городов. Это и "Вид на старый город", и "Утонувший город". Художник много ездил по России до революции. И русские картины он писал по памяти и наброскам, путешествуя уже по Европе в 1920 - 1930-х годах.

Так в 2015 году рентгенофлуоресцентный анализ венецианского пейзажа, который написан в 1931 году, выявил под верхним изображением виды старого Пскова. Когда появился псковский набросок, точно не установлено. Но скорее всего, как считают в "Новом Иерусалиме", он создавался уже в Европе либо по старым эскизам, либо по памяти.

Сейчас на выставке можно увидеть и саму картину с венецианским пейзажем, и набросок, который удалось обнаружить под верхним слоем.

Выставка "Азбука шедевра" продлится до 19 июня.