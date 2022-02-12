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Рубрика: Происшествия

В Подмосковье расследуют уголовное дело о гибели на стройке трех рабочих

Текст: Юрий Гаврилов

Следователи Московской области изучают все обстоятельства трагедии, которая в пятницу вечером произошла в поселке Селятино. Там во время установки ограждения на строительной площадке будущего торгового комплекса в СНТ "Отрадное" в траншею с рабочими обрушились три пролета бетонного забора. В результате двое рабочих погибли на месте, а еще трое пострадали и были госпитализированы. Один из них, находящийся в тяжелом состоянии, в субботу умер в больнице.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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"Следственным отделом по Наро-Фоминску Главного следственного управления СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении земляных работ, повлекшего смерть двух рабочих (часть 3 статьи 216 УК РФ)", - сообщила представитель регионального следственного главка Ольга Врадий.

С участием следователей-криминалистов был произведен осмотр места обрушения бетонного забора и строительного городка. У застройщика изъяли проектную и исполнительную документацию, а также иные важные для следствия материалы. В рамках расследования уголовного дела назначены четыре судебно-медицинские экспертизы.

Ход расследования этого уголовного дела взяла под контроль прокуратура. Организованная надзорным органом проверка позволит выяснить, как соблюдались требования федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ.

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