Заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, как благоустроят Ленинский проспект

Новости

Сборная России превзошла результат Олимпиады-2018 по числу золотых медалей 12:02
Посольство РФ на Украине продолжает свою работу 11:30
Тутберидзе: Абсолютно уверены, что Камила невинна и чиста 11:23
Мишустин направил 400 млн рублей на изучение "омикрона" 11:11
16 стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину 11:06
Президент Туркменистана Бердымухамедов покинет свой пост 10:54
На совместных учениях в Беларуси отработали оборонительный бой 10:53
Володин: В Госдуме обсудят бесплатную госпитализацию детей-инвалидов с родителями 10:44
Канадские хоккеисты уступили США в групповом турнире Олимпиады 09:53
Женская сборная России проиграла Швейцарии в четвертьфинале Олимпиады 09:40
Песков назвал Мюнхенскую конференцию клубом одной точки зрения 08:43
В Южной Корее впервые в мире ввели посадку на самолет по отпечатку ладони 07:55
Экономист Гиринский напомнил, за что пенсионеры могут не платить в 2022 году 07:48
Скелетонист Третьяков: Буду готовиться к следующей Олимпиаде 07:38
Корабли Черноморского флота вышли в море на учения по защите Крыма 07:06
Спортсмены США выиграли смешанные соревнования в сноуборд-кроссе 06:50
Власти Австралии и Новой Зеландии призвали граждан покинуть Украину 06:37
Глава МИД Британии Трасс в меховой шапке рассмешила россиян на Красной площади 05:55
NASA опубликовало первое сделанное телескопом James Webb изображение 05:20
Посол Антонов назвал беспочвенными заявления США о "вторжении" РФ на Украину 04:41
Эпидемиолог Горелов: При заражении ВА.2 редко бывают тяжелые формы COVID-19 04:30
Песков напомнил о мюнхенской речи Путина и расширении НАТО на восток 03:54
В Якутии смягчили ограничительные меры по COVID-19 03:47
Врач Кондрахин рассказал, как помочь организму во время приема лекарств 03:10
Белый дом опроверг информацию о переброске военных из США в Польшу 02:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Викторина: Сможете ли вы по фото понять, где оно сделано
Викторина: Сможете ли вы по фото понять, где оно сделано
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 12-13 февраля
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 12-13 февраля
12.02.2022 11:56
Рубрика: Экономика

Заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, как благоустроят Ленинский проспект

Текст: Ирина Огилько

Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году продолжат благоустройство крупнейшей транспортной магистрали столицы - Ленинского проспекта. Работы затронут и прилегающие улицы, сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Петр Бирюков: Пять крупных энергоподстанций модернизировали в Москве

"В 2020-2021 годах были проведены мероприятия по благоустройству на участке Ленинского проспекта от улицы Кравченко до МКАД, в этом году сделаем участок от Садового кольца до Университетского проспекта, - отметил Петр Бирюков. - Отличительной особенностью проекта является дополнительное озеленение магистрали и прилегающих территорий: запланирована высадка большого количества деревьев и кустарников, создание зеленых изгородей".

В ходе работ обновят два сквера - у больницы №1 им. Н.И.Пирогова, который служит входом в Нескучный сад с Ленинского проспекта, и на улице Академика Петровского. Вход через исторические ворота в Нескучный сад (Ленинский проспект, 20) украсят пешеходной аллеей с особым рисунком мощения дорожек, вдоль нее высадят деревья и кустарники, установят удобные скамейки.

Новый сквер появятся возле дома 14 на улице Орджоникидзе. В сквере в честь московских энергетиков на улице Вавилова высадят деревья и кустарники, обустроят удобные дорожки, установят скамейки с зарядными слотами, энергосберегающие фонари и уличные торшеры. Новый облик получит бульвар на улице Академика Зелинского, здесь сделают комфортные пространства для отдыха и зону для игры в шахматы, установят детские качели, построят мини-амфитеатр. На площади Академика Тамма установят необычную инсталляцию - металлический стол с лавочками и стульями вокруг него. Освещать территорию будут подвесные шары. На площади перед универмагом "Москва" появится липовая аллея с современным освещением. Саму площадь расширят, сделают удобные заезды для транспорта и увеличат парковку.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

За сутки в России госпитализировали 18 597 человек с COVID-19
Кремль: Путин и Макрон проведут в субботу телефонный разговор
Захарова: Англосаксам нужна война. Любой ценой
Корабли Черноморского флота вышли в море на учения по защите Крыма
Тутберидзе: Абсолютно уверены, что Камила невинна и чиста
Названы города, где жилье на вторичном рынке оказалось дороже новостроек
Сколько стоит лечение COVID-19