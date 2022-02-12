Заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, как благоустроят Ленинский проспект

Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году продолжат благоустройство крупнейшей транспортной магистрали столицы - Ленинского проспекта. Работы затронут и прилегающие улицы, сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

"В 2020-2021 годах были проведены мероприятия по благоустройству на участке Ленинского проспекта от улицы Кравченко до МКАД, в этом году сделаем участок от Садового кольца до Университетского проспекта, - отметил Петр Бирюков. - Отличительной особенностью проекта является дополнительное озеленение магистрали и прилегающих территорий: запланирована высадка большого количества деревьев и кустарников, создание зеленых изгородей".

В ходе работ обновят два сквера - у больницы №1 им. Н.И.Пирогова, который служит входом в Нескучный сад с Ленинского проспекта, и на улице Академика Петровского. Вход через исторические ворота в Нескучный сад (Ленинский проспект, 20) украсят пешеходной аллеей с особым рисунком мощения дорожек, вдоль нее высадят деревья и кустарники, установят удобные скамейки.

Новый сквер появятся возле дома 14 на улице Орджоникидзе. В сквере в честь московских энергетиков на улице Вавилова высадят деревья и кустарники, обустроят удобные дорожки, установят скамейки с зарядными слотами, энергосберегающие фонари и уличные торшеры. Новый облик получит бульвар на улице Академика Зелинского, здесь сделают комфортные пространства для отдыха и зону для игры в шахматы, установят детские качели, построят мини-амфитеатр. На площади Академика Тамма установят необычную инсталляцию - металлический стол с лавочками и стульями вокруг него. Освещать территорию будут подвесные шары. На площади перед универмагом "Москва" появится липовая аллея с современным освещением. Саму площадь расширят, сделают удобные заезды для транспорта и увеличат парковку.