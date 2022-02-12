Глава Приамурья: Нужно открывать дистанционные больничные

Губернатор Амурской области Василий Орлов в ходе очередного заседания оперштаба региона подчеркнул необходимость открывать больничные дистанционно, чтобы разгрузить поликлиники во время пандемии коронавирусной инфекции.

- Главная проблема в Амурской области и в целом по стране - это открытие больничных листов, из-за этого и очереди появились в поликлиниках. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко акцентировал на этом внимание. В соответствии с приказом Минздрава РФ можно и нужно открывать дистанционные больничные, - заявил глава региона.

Руководитель амурского минздрава Светлана Леонтьева рассказала, что дистанционная работа с больничными уже ведется. Таким способом можно оформить, продлить и закрыть лист нетрудоспособности. Особенность таких больничных - они могут быть только электронными. Но в некоторых организациях Приамурья отказываются принимать такие подтверждения от сотрудников.

- Это способствует формированию очередей в поликлиниках. Поэтому, хочу обратить внимание работодателей на данную ситуацию, - подчеркнула Светлана Леонтьева.