Камчатский предприниматель подпет под суд за взятку в 2 млн рублей

Руководитель одного из рыбоперерабатывающих предприятий Камчатки может лишиться свободы на срок до 15 лет за дачу взятки сотрудникам регионального УМВД.

Как сообщили "РГ" в управлении Генпрокуратуры РФ по ДФО, летом 2020 года мужчина пытался вернуть партию нерки, которую изъяли у него из-за отсутствия необходимых документов. Общий вес улова составлял около 28 тонн. "Выкупить" его он решил за взятку в два миллиона рублей.

В отношении рыбопромышленника завели уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, совершенная в особо крупном размере). Свою вину мужчина признал и активно способствовал изобличению и уголовному преследованию других участников "сделки".

Дело будет рассмотрено Елизовским районным судом Камчатского края.