В плавучий док во Владивостоке забрался тюлень

Специалисты центра реабилитации морских млекопитающих "Тюлень" помогли освободить тюленя, который забрался в плавучий док центра судоремонта "Дальзавод". Сотрудники предприятия сообщили, что обнаружили млекопитающее, когда поставили плавдок на откачку.

"Договорились, что, когда док будет полностью осушен, тюленя отловим и эвакуируем. Так и сделали", - сообщили на странице центра в Instagram.

Покидал док тюлень неохотно. Но специалисты смогли отловить его и аккуратно переместить к маяку "Токаревская кошка", где и выпустили.