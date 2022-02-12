Бастрыкин поручил разобраться с нападением матери на своего сына в Энгельсе

Докладывать, как идет следствие, главе СК РФ Александру Бастрыкину будет руководитель следственного управления СК по Саратовской области. Это дело уже поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Напомним, что ночью 12 февраля жительница Энгельса была сильно нетрезва. В таком состоянии она нанесла своему маленькому сыну ранения. Сейчас ребенок в больнице и за его жизнь борются врачи. Невменяемая мать задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Сейчас следствие по этому делу в самом разгаре. Идут экспертизы. Александр Бастрыкин уже поручил следователям "тщательно изучить обстоятельства произошедшего, в том числе дать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц органов, заблаговременно не принявших мер по защите прав несовершеннолетнего".