СК завел дело о халатности из-за покушения на жизнь пятилетнего ребенка

СУ СК по Саратовской области возбудило уголовное дело по статье о халатности после поступления в больницу ребенка с ранениями, сообщило ведомство. Материалы для возбуждения дела направила прокуратура региона.

Следователи считают, что должностные лица системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Саратовской области не исполняли свои должностные обязанности по обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка.

Напомним, в Энгельсе был госпитализирован пятилетний мальчик с колото-резаными ранами. По подозрению в покушении на убийство задержана мать ребенка. Полиция расследует уголовное дело.