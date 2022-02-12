В Кирове на коляску с новорожденным упал снег с крыши

В Кирове прокуратура выясняет обстоятельства инцидента, в котором пострадал двухмесячный ребенок. Как пояснили в пресс-службе ведомства, снег с крыши одноэтажного магазина рухнул на коляску с новорожденным.

Мать мальчика, по предварительным данным, в момент происшествия находилась в магазине. Ребенок был доставлен для обследования в больницу. Врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей лица.

Того, кто должен был вовремя убрать снег, но не сделал этого, теперь ищет прокуратура. Там начали проверку. Дело находится под контролем руководителя ведомства, добавили в пресс-службе.