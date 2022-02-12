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12.02.2022 16:18
Рубрика: Происшествия

В Кирове на коляску с новорожденным упал снег с крыши

Текст: Оксана Ильина

В Кирове прокуратура выясняет обстоятельства инцидента, в котором пострадал двухмесячный ребенок. Как пояснили в пресс-службе ведомства, снег с крыши одноэтажного магазина рухнул на коляску с новорожденным.

На Вятке девочка пострадала, катаясь с горки рядом с дорогой

Мать мальчика, по предварительным данным, в момент происшествия находилась в магазине. Ребенок был доставлен для обследования в больницу. Врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей лица.

Того, кто должен был вовремя убрать снег, но не сделал этого, теперь ищет прокуратура. Там начали проверку. Дело находится под контролем руководителя ведомства, добавили в пресс-службе.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров

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