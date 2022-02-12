В Нижегородской области в ДТП с грузовиком погиб ребенок

Сегодня в Ардатовском районе Нижегородской области произошло ДТП с тремя погибшими, один из которых - несовершеннолетний. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 17 часов в районе села Стексово. Водитель автомобиля Skoda выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате водитель и двое пассажиров иномарки скончались на месте. Один из погибших - несовершеннолетний. Второй ребенок был доставлен в больницу.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии. На месте работает следственно-оперативная группа.