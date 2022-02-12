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12.02.2022 10:55
Рубрика: Общество

Врач-инфекционист рассказала, как распространяются два штамма COVID-19

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

В Самарской области примерно у 60% болеющих новой коронавирусной инфекцией штамм "омикрон", а у остальных - "дельта". У первых болезнь протекает легко, у вторых - часто в тяжелой форме. Об этом рассказала главный внештатный специалист минздрава региона по инфекционным болезням Елена Стребкова в интервью ЦУР Самарской области.

Фото: EPA
Что убивает "омикрон"

- Та волна и та высокая заболеваемость, естественно, вызваны "омикроном", - говорит Елена Стребкова. - Но на примере больных, которые сейчас госпитализируются, мы видим, что и "дельта" тоже осталась. Два-три дня был рост госпитализаций тяжелых форм коронавируса, с большим поражением легких. Это относится к "дельта"-штамму. Мы видим колоссальные цифры, которые раньше мы и представить не могли, что у нас будет до четырех тысяч заболевших в сутки в Самарской области, - объясняет врач. - Но вместе с этим мы видим, что болезнь протекает гораздо легче и люди не в таком количестве попадают на больничные койки, не у всех развивается пневмония.

Врач добавляет, что болезнь в любом случае нельзя назвать легкой, при "омикроне" если и нет пневмоний, то бронхиты и бронхиолиты возникают достаточно часто.

- И она опасна тем, что стала затрагивать детей - это самая большая проблема в нынешней эпидемии. "Омикроном" могут заболеть практически все. И те, кто болел уже коронавирусом, и кто прививался, точно так же заболевают в эту волну, просто переносят заболевание легче, - говорит доктор.

В Самарской области на 11 февраля было выявлено 3600 новых случаев ковида.

Комментарий

Армен Бенян, глава минздрава Самарской области:

- Сегодня мы фиксируем рекордные показатели заболеваемости ОРВИ и COVID-19. На амбулаторном лечении находятся около 50 000 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 и около 50 000 пациентов с диагнозом ОРВИ. При этом ранее максимальное количество амбулаторных пациентов фиксировали в октябре-ноябре 2021 года - 65 000 человек. Сегодня уже 100 000 заболевших, что в полтора раза превышает пиковое значение, и количество пациентов с каждым днем увеличивается.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Пандемия коронавируса COVID-19

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